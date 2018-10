Dipendenti Atm morti per l'amianto: assolto l'ex dg Elio Gambini

Accusato di omicidio colposo per aver causato la morte di sei dei suoi lavoratori, è stato assolto con formula piena l'ex direttore generale di Atm, Elio Gambini. L'uomo era l'unico imputato nel processo per lesioni a due dipendenti e per la responsabilità del decesso di altri sei, che erano stati esposti all'amianto nei tunnel della metropolitana e nei depositi per il ricovero notturno dei mezzi di superficie. Le morti dei lavoratori erano avvenute tra il 2009 e il 2015.

A stabilire l'assoluzione la mattina del 29 ottobre è stato il Tribunale di Milano, esprimendo una posizione già adottata in casi analoghi di morti causate dall'amianto. Il pm Maurizio Ascione aveva chiesto una condanna a sei anni di carcere per Gambini. Mentre l'avvocato della difesa Paolo Grasso dopo la sentenza si è detto soddisfatto, specificando anche: "Tutte le imputazioni formulate nei confronti del mio assistito sono state smentite". Le ragioni della decisione del Tribunale saranno depositate dopo 90 giorni.