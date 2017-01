Caldaia non funzionante: muore per il monossido nella notte di Capodanno

Ancora un'intossicazione da monossido, questa volta con serie conseguenze. Un 54enne di Cesano Maderno (MB) è deceduto nella notte di Capodanno durante il trasporto in ospedale in conseguenza di una intossicazione da monossido di carbonio avvenuta all'interno della sua abitazione di via Pascoli, verosimilmente a causa del malfunzionamento della caldaia a gas.

Insieme all'uomo sono rimasti intossicati la moglie 52enne e i 2 figli, uno 18enne ed uno 14enne, quest'ultimo in codice rosso anche se non in pericolo di vita, tutti ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto i vigili del fuoco e il personale dell'Asl per gli opportuni accertamenti.