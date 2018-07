Morti alla Lamina: chiuse le indagini sull'imprenditore, andrà a processo per omicidio colposo

Concluse le indagini per Roberto Sammarchi, legale rappresentante dell'acciaieria milanese Lamina di via Rho nella quale si è verificato l'incidente con fuoriuscita di argon che ha ucciso quattro operai e tecnici il 16 gennaio 2018. L'imprenditore va verso il rinvio a giudizio e risponderà di omicidio colposo. Inoltre la Lamina, in quanto azienda, è indagata per responsabilità amministrativa.

La perizia ha accertato che le condizioni di sicurezza non c'erano. In particolare, nella fossa in cui è rimasto intrappolato Marco Santamaria, dipendente non della Lamina ma di una azienda di manutenzione elettrica, il sensore di ossigeno funzionava ma era troppo elevato per garantire reale sicurezza a chi si trovasse a lavorare all'interno, e che al pavimento l'ossigeno si riduceva allo 0,2%, un valore troppo basso. Nel forno poi mancava la ventilazione meccanica.

Tradotto in parole semplici, l'imprenditore non avrebbe posto corretta attenzione al rischio dovuto alla mancanza di ossigeno. Ad esempio avrebbe potuto fornire di autorespiratori gli operai e i tecnici che si fossero trovati a dover lavorare nella fossa del forno ad argon. Nel frattempo la Lamina ha risarcito i familiari di uno dei deceduti.