Due morti a Milano: uomo senza vita nel bosco della droga, un’altra vittima in uno spogliatoio

Doppio dramma mercoledì pomeriggio a Milano, dove due uomini - entrambi italiani ed entrambi cinquantenni - sono stati trovati morti in due diverse zone della città.

La prima triste scoperta è stata fatta in via Orwell, dove è stato trovato il cadavere di un uomo di cinquantuno anni.

Il corpo del cinquantunenne è stato notato da un passante, che pochi minuti prima delle 13 ha dato l’allarme al 118 perché ha visto la vittima - già priva di sensi - appoggiata con la schiena a una piccola struttura in cemento e immobile.

Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

A quel punto in via Orwell, nella zona boschiva ormai diventata famosa come “bosco della droga di Rogoredo”, sono arrivati anche gli agenti della Questura di Milano.

Dai primi accertamenti svolti sul corpo gli investigatori non hanno riscontrato alcun segno di violenza. Restano da accertare, quindi, le cause del decesso.

