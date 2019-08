Morto Alberto Sironi, regista di "Montalbano"

Se n'è andato poco dopo il suo amico. Come se avesse voluto raggiungerlo per salutarlo, per continuare insieme a scrivere una nuova storia. È morto lunedì, a settantanove anni, Alberto Sironi, storico regista di Montalbano, la fiction nata dalla penna di Andrea Camilleri, scomparso lo scorso 17 luglio.

Lombardo di Busto Arsizio, la vita professionale di Sironi era nata a Milano, dove si era formato alla scuola d'arte drammatica del Piccolo Teatro. Sotto la direzione di Giorgio Strehler e Paolo Grossi aveva fatto le prime esperienze teatrali proprio al Piccolo prima di iniziare a collaborare con la Rai.

Alla fine degli anni '90 il grande amore con Montalbano, di cui era diventato regista. Era stato lui stesso a scegliere Luca Zingaretti come protagonista delle trame "disegnate" da Camilleri. Un protagonista che adesso ha perso anche il suo secondo papà.