Trova una bomba della Prima Guerra mondiale e la porta a casa: uomo muore nell’esplosione

Un ordigno vecchio di cento anni, che aveva resistito al tempo sui monti dell’Adamello, nel Bresciano. Vecchio ed arrugginito, eppure ancora in grado di fare male, di uccidere.

Ad Alessandro Marini, turista milanese di trentacinque anni in vacanza in Valle Camonica, è costata la vita la curiosità e la voglia di portarsi a casa un ricordo della Guerra Bianca: nel pomeriggio di venerdì la bomba gli è esplosa tra le mani e gli ha provocato ferite che non gli hanno lasciato scampo.

La vittima era in vacanza con i genitori a Vezza d’Oglio, in un appartamento in una palazzina al civico 30 di via Stella. In settimana, sembra nella giornata di martedì, durante un’escursione in quota aveva trovato alcuni resti della Prima Guerra Mondiale e li aveva portati a casa, lasciandoli nel garage. Nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 18, è entrato probabilmente per guardarli da vicino, toccarli ed è subito stato investito da una violenta esplosione.

I vicini di casa di Alessandro in quel momento si trovavano in giardino: hanno visto del fumo bianco uscire dal garage e hanno dato l’allarme. Pochi secondi dopo, dalla stanza è uscito anche l'uomo, correndo e tenendosi le mani sul petto per cercare di fermare l’emorragia.

Il trentacinquenne è riuscito ad arrivare nel suo appartamento, dove è stato trovato dai soccorritori, giunti con un elicottero da Sondrio. Il personale medico per una lunghissima ora ha cercato di salvare la vita ad Alessandro, purtroppo senza riuscirci.

Gli altri turisti residenti nella palazzina sono stati costretti a trascorrere la notte in strutture alberghiere, in attesa dei controlli sulla sicurezza dell’edificio e della bonifica del garage.

Sul caso indagano i carabinieri, al lavoro anche per accertare con sicurezza il tipo di ordigno.