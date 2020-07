Dramma all'Idroscalo: entra in acqua col suo cane, morto annegato uomo di 59 anni

Dramma all'Idroscalo di Milano nel pomeriggio di mercoledì 1 luglio. Un uomo di 59 anni è morto annegato intorno alle quattro e mezza. I sanitari del 118, che si sono precipitati sul posto insieme ai carabinieri del comando provinciale di Milano, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Il 59enne, un pensionato che viveva in zona Lambrate, si trovava all'Idroscalo insieme ad alcuni amici e al suo cane per una passeggiata. Ad un certo punto ha deciso di entrare in acqua, insieme al cane, per rinfrescarsi. Sembra che si trovasse in un'area non balneabile. I presenti a riva, vedendo il cane tornare da solo, hanno lanciato l'allarme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Corpo recuperato dai sommozzatori

Il corpo ormai senza vita del pensionato è stato recuperato a circa dieci metri dalla riva dai sommozzatori della polizia locale, dopo circa mezz'ora di operazioni di ricerca. Era a una profondità di circa tre metri e mezzo.