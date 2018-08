Malore in acqua: muore un milanese in vacanza sullo Ionio

Un malore mentre si trova al mare e la vacanza per una famiglia si trasforma in incubo: un anziano è deceduto questa mattina, a seguito di un annegamento nelle acque dello Ionio, come riporta Lecceprima. Si tratta di un turista di 72 anni, Antonio Minerba, nato a Castellaneta e residente a Milano, che stava trascorrendo le proprie ferie sulla spiaggia di Santa Maria al Bagno (Lecce), dove erano peraltro presenti decine e decine di altri bagnanti.

Per cause che sono ora in fase di accertamento, ma quasi sicuramente attribuibili a un malore improvviso, la vittima ha perso conoscenza a riva ed è spirato sotto gli occhi dei testimoni e dei suoi famigliari. Immediati quanto inutili i soccorsi, prestati anche dagli operatori del 118. Purtroppo, per l’uomo non vi era più nulla da fare.

Sul luogo, oltre al personale sanitario, anche i carabinieri della stazione di Nardò per i rilievi. Solo al termine dell’ispezione esterna, il medico legale disporrà l’eventuale restituzione della salma ai parenti o il trasferimento nella camera mortuaria per successivi accertamenti.

L’unica nota certa è costituita dallo strazio di una famiglia, che avrebbe dovuto trascorrere giorni di spensieratezza sui litorali del Salento e che, invece, si è ritrovata davanti a una tragedia.