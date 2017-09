Casatenovo, bimbo di 10 mesi muore in asilo

I soccorsi sono scattati immediati. Medici e infermieri hanno continuato a praticargli il massaggio cardiaco anche durante il volo in elicottero verso l’ospedale di Bergamo. Proprio lì, però, si sono spente anche le ultime speranze.

Dramma giovedì pomeriggio all’asilo nido “Pirì Pirì” di Casatenovo, nel Lecchese, dove un bimbo di dieci mesi è morto dopo aver accusato un malore, sembrerebbe un arresto cardiaco.

Diego - questo il nome del piccolo, che come riferisce LeccoToday viveva coi genitori nel Milanese - si trovava nell’asilo aziendale della “Pupa”, la famosa ditta di cosmetici per cui lavora sua mamma. Ad accorgersi del malore, stando alle prime ricostruzioni, è stata una maestra, che ha subito dato l’allarme.

I soccorritori del 118 hanno tentato un estremo tentativo di salvargli la vita portandolo in elicottero al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma nel tardo pomeriggio i dottori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La salma di Diego potrebbe essere sottoposta ad autopsia nelle prossime ore per chiarire meglio le cause che hanno portato alla morte.