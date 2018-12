Tragedia alla casa accoglienza: muore un bimbo di appena 5 mesi

Tragedia all'interno di una casa accoglienza dove, nella notte tra venerdì e sabato, un bambino di appena 5 mesi è deceduto "in culla", come si dice in questi casi. Che si sia trattato di morte naturale non sembrano avere dubbi né i medici né l'autorità giudiziaria, che non ha aperto una indagine e non ha disposto quindi un'autopsia.

Del dramma si è accorta la mamma del piccolo, che dopo essersi resa conto che non respirava più ha chiamato, disperata, i soccorsi. La donna, pakistana e richiedente asilo, era arrivata in Italia ad agosto con il proprio bambino appena nato. Da un po' viveva nella casa accoglienza di Busto Arsizio che ospita ragazze madri.

Sul posto i sanitari del 118 si sono precipitati con un'ambulanza e l'elisoccorso, ma nonostante i tentativi di rianimazione non c'è stato nulla da fare.