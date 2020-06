E' morto l'avvocato Bassano Baroni, una vita negli enti del Terzo Settore di Milano

E' morto a Milano, il 14 giugno 2020, l'avvocato Bassano Baroni, un volto noto nell'associazionismo cittadino. Aveva 89 anni. Avvocato dal 1957, aveva recentemente lasciato la professione per ragioni di età e salute. I funerali si sono svolti martedì mattina in San Marco. Dal 1984 al 2017 è stato presidente di Uneba Lombardia, che riunisce gli enti socioassistenziali e sociosanitari di radice cristiana, oltre che vicepresidente di Uneba nazionale (fino al 2012).

Baroni è stato anche presidente della Fondazione Girola, presidente della Fondazione Scuole Materne di Milano, membro del consiglio degli affari economici dell'Arcidiocesi, membro del consiglio d'amministrazione di Caritas Ambrosiana e di Fondazione Luigi Moneta. Incarichi anche in Fondazione Don Gnocchi, dove è stato a lungo segretario del cda. Fino all'ultimo ha continuato a seguire alcune di queste attività, in particolare presiedendo la commissione giuridica nazionale di Uneba.

Baroni è stato anche presidente del Credito Artigiano dal 1995 al 2005 e successivamente vice presidente della Fondazione Credito Valtellinese.

Morto l'avvocato Bassano Baroni: le reazioni

«È un pezzo di storia dell’Uneba che se ne va - commenta il presidente nazionale Uneba Franco Massi -. Rimarrà in tutti noi il perenne ricordo della sua saggezza ed alta professionalità». «Ha segnato con la sua intelligenza la storia della assistenza in Italia», nota il presidente di Uneba Lombardia Luca Degani.

«Lo ricordiamo con gratitudine per una vita dedicata con generosità al servizio di tutto il mondo ecclesiale e del terzo settore cattolico. mettendo a disposizione la sua incredibile competenza e professionalità di impareggiabile giurista», lo ricorda Alberto Fedeli, suo collega di studio. «Ho conosciuto l'avvocato Bassano Baroni e devo molta gratitudine per quanto ha fatto per il volontariato e in generale il terzo settore con la sua competenza e dedizione», scrive su Facebook l'assessore alla mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli.