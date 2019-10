Milano, bimbo di 5 anni precipitato a scuola: al via procedure per dichiarare morte cerebrale

Speranze finite. Martedì matina sono iniziate le procedure per dichiarare la morte cerebrale del bimbo di cinque anni e mezzo che è ricoverato al Niguarda di Milano dallo scorso 18 ottobre, quando era caduto dal secondo piano della scuola Giovanni Battista Pirelli di via Goffredo da Bussero.

Stando a quanto appreso, alle 9.53 è stato avviato l'accertamento di "morte con criteri neurologici", che durerà - come da prassi - almeno sei ore.

Il dramma a scuola

Il dramma si era consumato venerdì mattina alle 9.45. Il piccolo, che frequentava la 1 elementare sezione C, era caduto nella tromba delle scale dal secondo piano ed era finito al -1, facendo un volo di undici metri. Sembra che il bambino fosse fuori dall'aula perché aveva chiesto all'insegnante di andare in bagno e che in mentre tornava in classe si sarebbe sporto dalla ringhiera per poi cadere.

Immediatamente soccorso, il bimbo era arrivato proprio al Niguarda privo di coscienza e con gravi traumi alla testa, al bacino, al femore e probabili lesioni al rene e alla milza. Era stato subito operato per diminuire la pressione intracranica ed era stato trasferito nel reparto di neurorianimazione.

Fascicolo in procura

Sulla dinamica della tragedia sono ancora in corso gli accertamenti di carabinieri e procura, che stanno verificando se - come sembra - il bimbo sia salito su una sedia che è stata trovata poco lontano dalla ringhiera e che potrebbe essere stata spostata nel trambusto dei soccorsi.

In procura c'è già un fascicolo a "modello 44" - cioè senza indagati - aperto con l'ipotesi di reato "lesioni colpose per omessa sorveglianza". Al vaglio dei magistrati c'è quindi il comportante di maestri e personale scolastico.