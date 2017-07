Si tuffa in acqua durante la festa di matrimonio e sta male: morto bambino milanese di sei anni

Si sarebbe allontanato dai genitori, insieme ad altri amichetti, per fare un giro nel piccolo parco del ristorante. Poi, dopo aver visto l’acqua, non avrebbe resistito e si sarebbe tuffato. Un “gioco”, un divertimento, che per lui si è rivelato fatale.

Dramma domenica pomeriggio a Monticelli Pavese, dove un bimbo di sei anni è morto - sembrerebbe per essere annegato a causa di una congestione - dopo essersi tuffato nella piscina di un ristorante dove si trovava insieme a mamma e papà per festeggiare il matrimonio di alcuni parenti.

Dramma a Monticelli Pavese: morto un bimbo

Il piccolo, residente con la famiglia a Castano Primo - nel Milanese -, si è tuffato in piscina sotto gli occhi degli altri bambini, che lo hanno visto subito perdere i sensi e restare immobile a pancia in giù con il volto nell’acqua.

A quel punto è scattato immediatamente l’allarme e sul posto sono intervenuti un elicottero del 118, un’ambulanza e un’auto medica. I dottori sono riusciti nel miracolo di far ripartire il cuore del bimbo, poi ricoverato in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Bergamo. Proprio da lì, poi, lunedì mattina è arrivata la tragica notizia.

Bimbo morto a Monticelli Pavese: si indaga

Nel ristorante di Monticelli Pavese sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Stradella, che hanno subito avviato le indagini per accertare con esattezza cosa sia realmente accaduto ed eventuali responsabilità. Va chiarito se qualcuno doveva vigilare e non lo ha fatto e se la piccola piscina fosse aperta ai clienti o meno.

Da verificare sarà anche la causa del malore fatale per il bimbo, anche se è probabile che il piccolo - che aveva da poco finito di pranzare - abbia avuto una congestione.