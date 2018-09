Bosco della droga di Rogoredo, soccorso per overdose: muore a soli 25 anni

Un'ambulanza e un'automedica del 118 sono intervenute in via George Orwell, nella zona del Bosco della droga di Rogoredo, per soccorrere un ragazzo verso le 14:25 del 10 settembre. Il giovane, di soli 25 anni, è stato trasportato all'ospedale Policlinico in codice rosso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Come confermato dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza la causa del decesso è un'overdose.

Il 25enne è stato soccorso per 'l'intossicazione da sostanze pericolose' e dopo l'arrivo degli operatori del 118 è stato portato al Policlinico di Milano. Sul posto è intervenuta anche la polizia, allertata dai soccorritori. Al momento gli agenti stanno indagando sulla dinamica del malore e del conseguente decesso del giovane.

Lo scorso marzo su un treno della linea Milano-Saronno sempre a causa della droga era morto un comense di appena 20 anni. A gennaio, poi, proprio in via Orwell, era stato trovato il cadavere di un trentenne, morto, probabilmente, per overdose. Ultimamente nella zona sono stati tristemente numerosi i casi in cui l'ennesima dose di eroina è risultata fatale.