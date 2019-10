Dramma in montagna in Valchiavenna: escursionista milanese precipita e muore

Tragica domenica a Gordona, in Valchiavenna, teatro di un incidente in montagna costato la vita a un uomo di ottantatré anni, il milanese Giancarlo Zucchi.

La vittima, stando a quanto appreso, era con una ventina di compagni del Cai meneghino. Il gruppo stava facendo un'escursione fino alla Torre di Segrame per poi riscendere verso Samolaco, quando - per cause ancora non chiare - Zucchi sarebbe finito in un dirupo facendo un volo nel vuoto di diversi metri.

A dare l'allarme sono stati proprio gli amici, che hanno immediatamente allertato gli uomini del soccorso alpino e i militari della guardia di finanza. Le operazioni per recuperare l'83enne sono state lunghissime e sono terminate soltanto in serata. Il corpo è stato localizzato a 650 metri d'altezza e per l'alpinista milanese ormai non c'è già più nulla da fare.

La procura di Sondrio ha aperto un'inchiesta e sul cadavere dell'83enne è stata disposta l'autopsia.