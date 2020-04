Milano, camionista trovato morto nel suo tir: era partito da Macerata per una consegna

Dopo quasi un giorno senza sua notizie, di telefonate senza risposte, suo fratello ha deciso di chiedere aiuto alla polizia. Ma ormai, purtroppo, era già tardi. Un uomo di 59 anni, un autotrasportatore italiano, è stato trovato morto sabato sera nel suo tir in via Adriano a Milano.

L'allarme è scattato verso le 22.40, quando il fratello della vittima ha telefonato al 112 spiegando che ormai da ore non riusciva a contattare il suo familiare. L'uomo ha raccontato di essere certo che il fratello si trovava a Milano e che la sera precedente, venerdì, si era fermato con il suo mezzo proprio in via Adriano per dormire.

Quando la volante è arrivata sul posto ha trovato il tir spento, coni finestrini chiusi e apparentemente in ordine. Dai vetri, gli agenti sono riusciti a vedere una sagoma sul letto e a quel punto, rompendo uno dei cristalli, hanno fatto accesso nel camion. Nonostante l'intervento dei medici del 118, per il 59enne non c'è stato nulla da fare: l'ipotesi del medico legale è che sia morto durante la notte tra venerdì e sabato a causa di un malore che lo ha stroncato nel sonno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stando a quanto ricostruito dai poliziotti, il camionista era partito in mattinata da Macerata per effettuare una consegna e aveva deciso di passare la notte a Milano per riposarsi.