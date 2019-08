Cadavere trovato nel parcheggio del centro commerciale: era morto da almeno una settimana

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nel parcheggio di un centro commerciale. È accaduto al Fiordaliso di Rozzano, dove nella mattinata di martedì 6 agosto i carabinieri di Corsico sono accorsi dopo che un addetto alle pulizie ha lanciato l'allarme.

Il ritrovamento

Il cadavere si trovava nei parcheggi sotterranei del centro commerciale dove è stato rinvenuto almeno da una settimana. A confermarlo l'avanzato stato di decomposizione della salma. Come riferiscono i militari, il decesso è avvenuto sicuramente per cause naturali.

L'uomo, un senza fissa dimora italiano di circa 40 anni, qualche giorno prima di morire aveva individuato il luogo dove il suo corpo è stato trovato come riparo per dormire. Il cadavere è stato rinvenuto da un addetto alle pulizie che si era insospettito per il cattivo odore e aveva deciso di controllare. Accanto al corpo vi erano gli effetti personali del 40enne, alcuni rifiuti e del materiale ferroso. Le indagini per ricostruire la dinamica del tragico episodio sono ancora in corso.