Appena arrivato a Malpensa inizia a tremare: muore 28enne 'mulo' del narcotraffico

Appena arrivato all'aeroporto di Malpensa ha iniziato a sentirsi male, tremando e sudando copiosamente. È stato quindi trasportato d'urgenza in ospedale, già incosciente, ma purtroppo non ce l'ha fatta. A morire è stato un ragazzo di 28 anni, cittadino del Ghana, tra i disperati arruolati come corrieri della droga.

L'autopsia - scrive La Prealpina - è già stata disposta dal pm Rossella Incardona, ma l'ipotesi al momento più probabile è che il ragazzo sia rimasto avvelenato dallo stupefacente che stava trasportando nel suo corpo, avendolo ingerito per superare i controlli.

Un altro ghanese, di 32 anni, è stato invece arrestato subito dopo essere sbarcato nel terminal del Varesotto, perché aveva nello stomaco 56 ovuli di cocaina. Secondo quanto dichiarato da lui stesso, aveva deciso di trasportare la droga per 4mila euro, somma che gli sarebbe servita a riavere con sé la figlia primogenita, sottrattagli dai servizi sociali perché lui e la moglie - come ha raccontato l'uomo al gip Nicoletta Guerrero - non erano nelle condizioni economiche per poter provvedere al suo mantenimento.