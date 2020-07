Giovane di Milano entra nel lago e non riemerge più: trovato morto

È morto nel lago di Annone a 34 anni. La tragedia è avvenuta a Oggiono, nel Lecchese, domenica 19 luglio, nel pomeriggio. A perdere la vita David Da Silva, di origine brasiliana e residente a Milano città.

Il ragazzo era andato a trovare alcuni amici in campeggio per una festa. Non vedendolo più riemergere dall'acqua sono stati proprio loro a lanciare l'allarme, intorno alle 18. Sul posto sono accorsi 118, vigili del fuoco - con l'ausilio di un elicottero - carabinieri e i sommozzatori arrivati da Milano. Dopo un paio di ore di complesse ricerche, il corpo purtroppo ormai senza vita del giovane è stato trovato dai sommozzatori.

Stando ad alcune testimonianze, Da Silva era entrato in acqua per un tuffo, ma non era più riemerso. Nella serata è arrivata la triste notizia del suo ritrovamento. Per lui ormai non c'era più nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le indagini sull'accaduto sono affidate ai carabinieri della compagnia di Merate.

