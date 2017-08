Dramma in Namibia: turista brianzolo muore in un incidente stradale

Dramma in vacanza, in Africa. Un turista brianzolo di 54 anni, Emilio Cremonesi, è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore in Namibia dove, secondo i primi riscontri, si trovava in ferie per i safari.

La vettura su cui viaggiava insieme alla moglie si è ribaltata per cause ancora da accertare.

Pare che l’uomo stesse trascorrendo una vacanza in compagnia della moglie e di un’altra coppia e che i turisti viaggiassero su due jeep. Il veicolo guidato da Cremonesi sarebbe finito fuori strada. Per lui non c’è stato nulla da fare mentre la moglie sarebbe stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Della tragedia sarebbero già stati informati i parenti in Italia, che con l’aiuto della Farnesina dovranno avviare le pratiche per il rientro della salma in patria.