È morto Enzo Lotti, l'imprenditore papà dei mitici stuzzicadenti Samurai (e dei cotton fioc)

È morto sabato, a ottantasette anni, Enzo Lotti, l'imprenditore diventato celebre per aver inventato i mitici stuzzicadenti Samurai.

L'idea, spiega il sito ufficiale dell'azienda, era nata a Milano, nel 1965. "L’intuizione è dei fratelli Enzo e Giovanni Lotti. Conoscono il signor Tanaka, commerciante giapponese che esporta legno. Si innamorano della sua betulla. Con la passione e il coraggio dei pionieri, la scelgono per produrre stuzzicadenti. Quando manca solo il nome - racconta ancora la casa madre dei Samurai -, Giovanni ne trova uno che sembra azzardato. Come le nuove idee".

Così nascono i Samurai e nasce la Sis, poi diventata Sisma Group, che oggi conta due stabilimenti produttivi a Mantova e un terzo a Bollate, nel Milanese. Ed è proprio lì che si producono i cotton fioc Cotoneve, altra grande "invenzione" di Enzo Lotti e suo fratello che dopo un viaggio in America decisero di produrre - primi in Italia - i bastoncini per l'igiene dell'orecchio. Poco dopo, poi, ancora loro avevano deciso di lanciare i dischetti struccanti in cotone per donne.

L'imprenditore, originario di Borgo Trento, lascia la moglie Bruna e le figlie Mariella e Isabella, oltre ad Alessandro che oggi è presidente della società.