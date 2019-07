Milano, uomo morto fuori dall'Esselunga di piazza Ovidio: il corpo scoperto nei giardinetti

Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto, per lui ormai non c'era già più nulla da fare. Dramma martedì mattina fuori dall'Esselunga di piazza Ovidio, dove è stato trovato morto un uomo, al momento ancora da identificare.

L'allarme, stando alle prime informazioni apprese, è scattato alle 8.58, quando una telefonata al 112 ha segnalato la presenza della vittima - che dovrebbe avere tra i cinquanta e i sessanta anni - a terra, priva di sensi.

Sul posto, nel parchetto tra via Toscolano e piazza Ovidio, sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Fuori dal supermercato sono arrivati anche gli agenti delle Volanti della Questura, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Secondo i primissimi accertamenti si tratterebbe di una morte per cause naturali.