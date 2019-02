Incidente sul lavoro a Cologno, travolto da pannelli in legno: uomo muore nella sua ditta

È finito sotto una catasta di pannelli in legno. Lì è rimasto incastrato e schiacciato, fino a quando i pompieri non lo hanno liberato. Poi è partita la disperata corsa verso l'ospedale, purtroppo inutile.

Drammatico incidente sul lavoro mercoledì pomeriggio a Cologno Monzese, dove un uomo di cinquanta anni - un artigiano tunisino - è morto all'interno della falegnameria di via Toscanini di cui lui stesso era titolare.

Uomo morto schiacciato dai pannelli

La tragedia è avvenuta pochi minuti prima delle 17. Stando a quanto finora appreso, il 50enne - che era da solo all'interno dell'azienda - è stato schiacciato da diversi pannelli in truciolato caduti dall'alto per motivi ancora da accertare.

L'allarme è stato dato dai vicini, che hanno sentito il rumore e chiamato i soccorsi. L'uomo è stato liberato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffale di Milano. I soccorritori, intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica, gli hanno praticato il massaggio cardiaco durante tutto il viaggio, ma poco dopo l'arrivo in pronto soccorso i dottori hanno dichiarato il decesso del 50enne.

In via Toscanini, oltre ai carabinieri, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, con la squadra infortuni sul lavoro. Saranno proprio i vigili, ora, a indagare per capire cosa sia successo nella ditta, che si occupa della costruzione di mobili su misura.