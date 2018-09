Febbre del Nilo, morto un uomo colpito dal virus: già undici contagi tra Milano e provincia

Ha lottato per dodici giorni contro il virus, nonostante il suo stato di salute compromesso. Ma alla fine ha mollato.

È morto l'uomo di ottantuno anni - residente a Vanzaghello, nell'Altomilanese - che dallo scorso 24 agosto era ricoverato all'Humanitas di Rozzano per aver contratto la Febbre del Nilo, il virus scoperto per la prima volta in Uganda nel 1937 e diffuso, soprattutto, dalle zanzare.

L'anziano, che era già in cura per altre patologie, era arrivato in ospedale con febbre alta ed encefalite: sintomi che poi i medici hanno ricondotto a un'infezione da West Nile. Per quattordici giorni l'81enne è rimasto ricoverato nel reparto di terapia intensiva, in uno stato di coma, e il 7 settembre mattina i dottori ne hanno certificato il decesso.

Febbre del Nilo, 11 contagi a Milano

Ad oggi, fanno sapere da Ats Città metropolitana di Milano - competente sul territorio meneghino e parte di quello lodigiano - sono dodici i casi di contagio di Febbre del Nilo.

Oltre all'81enne di Vanzaghello, e un uomo di Lodi, hanno contratto il virus un 63enne milanese ricoverato al Policlinico - il cui stato di salute sarebbe tutto sommato buono -, un 80enne inverunese, ora all'ospedale di Legnano e in via di miglioramente, un 50enne di Rho, un 74enne di Pregnana, il più grave tra i colpiti dal virus, e un uomo residente a Milano, che sarebbe stato contagiato nella zona del lago Malaspina a Pioltello.

E ancora: un uomo sempre residente nel capoluogo e un altro anziano, 74 anni, anche lui ricoverato all'Humanitas. Altre tre persone, il cui quadro clinico è buono, hanno invece scoperto dopo una donazione di sangue di aver contratto il virus, che aveva fatto una prima vittima a Mantova.

Era stata proprio l'Avis a invitare tutti i cittadini a continuare a donare il sangue sottolineando come fosse un'operazione "sicura" e utile per scoprire l'eventuale presenza del virus. Il governatore di regione Lombardia, Attilio Fontana, aveva invece chiesto a tutti i sindaci di andare avanti nell'opera di disinfestazione per le zanzare, prima e più diffusa causa del contagio.