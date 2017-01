Milano, incidente con le forbici: uomo si taglia l'arteria femorale e muore dissanguato

E' morto dissanguato all'interno della propria abitazione. Si è tagliato l'arteria femorale con le forbici. Non un gesto volontario, ma un incidente.

E' questo il quadro del terribile episodio avvenuto sabato mattina poco dopo le undici all'interno di un appartamento in via Biella, zona Barona a Milano

Sembra che l'uomo, un trentasettenne, stesse usando le forbici quando per errore gli sono sfuggite di mano. All'arrivo del 118, per il ferito non c'era più nulla da fare.

La polizia di stato sta cercando di fare luce sull'episodio.