Morto Franco, "re" dei volontari di Opera: "Hai portato il tuo cuore ovunque ci fosse bisogno"

Opera a lutto. Tutta la cittadina piange Franco Rossi, il "re" del volontariato che per oltre quindici anni ha fatto parte della protezione civile locale.

A dare la triste notizia sono stati proprio i suoi "colleghi": "Ciao Franco, oggi prematuramente ci hai lasciato, continuerai a essere al nostro fianco in ogni momento delle nostre attività - hanno scritto in un post in cui hanno raccolto le foto di Franco al lavoro -. Sei stato un pilastro e un punto di riferimento per tutta l’organizzazione, hai portato il tuo cuore ovunque in aiuto di chi aveva bisogno di sostegno, assistenza. Proprio quel tuo cuore stanco ha ceduto. Grazie e arrivederci".

Anche il sindaco Ettore Fusco ha voluto dire addio al suo concittadino: "Ci ha lasciato una grande persona, un amico di tutti e per ironia della sorte proprio nella Giornata mondiale del volontariato - le sue parole -. Ciao Franco, sei stato e resterai nella memoria di tutti come un uomo esemplare".

E a gennaio proprio il primo cittadino lo aveva premiato per i suoi quindici anni di volontariato. Franco, chiaramente, aveva addosso la divisa della protezione civile, la sua seconda pelle.