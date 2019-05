Lutto per Luciano Spalletti: "L'Inter si unisce al dolore dell'allenatore e della sua famiglia"

Lutto per Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter. Nelle scorse ore è morto suo fratello Marcello, sessantasei anni. L'uomo gestiva la tenuta di famiglia nei pressi di Montaione, una proprietà di circa cinquanta ettari con cinque appartamenti.

I funerali si terranno mercoledì pomeriggio nella chiesa di Avane, frazione di Empoli.

Il club nerazzurro, con una nota ufficiale, ha voluto mostrare vicinanza al suo tecnico, che soltanto domenica ha festeggiato la conquista della Champions per la seconda volta consecutiva. "Fc Internazionale Milano si stringe attorno alla famiglia Spalletti per la scomparsa di Marcello, fratello di Luciano - si legge in un comunicato -. Al mister, ai suoi familiari e a tutti i suoi cari vanno il pensiero e l'affetto del Club e di tutto il mondo nerazzurro".