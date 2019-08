Morto il fumettista milanese AkaB, Gabriele Di Benedetto: aveva solo 43 anni

È morto a 43 anni il fumettista milanese AkaB, all'anagrafe Gabriele Di Benedetto. A dare notizia della scomparsa, avvenuta il 14 agosto, la sua famiglia.

L'artista

Nato a Milano nel '76 AkaB era anche artista video e regista. Nel '93 aveva fondato Shok Studio, occupandosi anche di coordinamento editoriale. La sua opera è nota per essere inquieta e dissacrante. In più di 20 anni di carriera l'artista ha collaborato con case editrici prestigiose come Marvel, Dark Horse, Dc Comics e Bonelli Editore, oltre che con testate come Il Manifesto e Rolling Stone. Portano la sua firma diversi corti, nonché il lungometraggio 'Mattatoio', selezionato alla 60ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nella categoria 'Nuovi territori'.

La famiglia Di Benedetto ha chiesto discrezione e rispetto per un momento di dolore in cui è necessario "essere vicini a chi soffre non tramite pixel e frasi d’effetto ma con la realtà e gli abbracci".