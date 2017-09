Arcore, uomo si cosparge di benzina e si dà fuoco in strada: morto all’ospedale Niguarda

Dramma mercoledì pomeriggio ad Arcore, in Brianza, dove un uomo di trentatré anni si è tolto la vita dandosi fuoco.

Poco dopo le 16, per motivi ancora da accertare, il trentatreenne - un pakistano richiedente asilo e ospita in una struttura d’accoglienza di Vimercate - è arrivato all’esterno della Coop di via Gilera e si è cosparso di benzina. Quindi, senza che nessuno potesse bloccarlo, ha appiccato il rogo con un accendino.

I primi a prestare soccorso all'uomo sono stati passanti, che hanno tentato di contenere le fiamme con alcuni indumenti. In via Gilera pochi istanti dopo sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Monza, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso del 118 con un elicottero.

L’uomo, con ustioni di terzo grado sul 90% del corpo e “desquamazione epiteliale diffusa” è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano, dove però i medici non sono riusciti nel miracolo.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, il trentatreenne è stato dichiarato ufficialmente morto.