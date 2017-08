E' morto a Milano Gero Caldarelli: anima del Gabibbo di Strscia la notizia

E' morto a Milano Gero Caldarelli, l'uomo che animava il Gabibbo di Striscia La Notizia da 27 anni. Il decesso è avvenuto giorno 20 agosto. A dare la notizia è stato Luca Abete su Facebook

GERO CALDARELLI ci ha lasciati!

Per 27 anni ha "dato vita" al GABIBBO"!

Uno di quei protagonisti senza nome e senza volto, capace, con umiltà, di fare grandi cose nel silenzio del lavoro ripagato dalla passione.

Abbiamo scattato questa foto pochi mesi fa.

Ora non posso che dirti il mio più sincero... GRAZIE!!!

La vita di Gero Caldarelli

Giorgio Caldarelli, nasce a Torino, il 24 agosto 1942. Si iscrive nel 1960 in una scuola di mimo, nel 1965 anima Topolino davanti a Walt Disney, nel 1974 fonda, assieme a Maurizio Nichetti, la sua scuola di mimo, chiamandola "Quelli di Grock". Nel 1990 Antonio Ricci sceglie Caldarelli per animare il suo nuovo personaggio televisivo, il Gabibbo. Essendo Caldarelli alto 153 cm , il pupazzo viene progettato per essere alto 165 cm, permettendo così a Gero di guardare il mondo esterno tramite la bocca, che gli permette di avere una visibilità maggiore sul palcoscenico.