Morto Gaspare Jean, il medico antifascista

Domenica era in strada con il suo fazzoletto tricolore al collo, nonostante l'età. Come se avesse voluto lasciare a tutti il ricordo più bello di sé. È morto a ottantaquattro anni Gaspare Jean, medico molto stimato a Milano e volto noto dell'antifascismo.

A dare il triste annuncio è stato Roberto Cenati, presidente dell'Anpi provinciale di Milano, che ha voluto rendergli omaggio con parole cariche di emozione. "Gaspare è stato dirigente sanitario dell'ospedale di Bollate, di Niguarda e primario nell'ospedale di Garbagnate. Ebbe un ruolo importante nel Partito Comunista Italiano, nella sua commissione sanitaria. Successivamente fece parte di Rifondazione Comunista e del partito dei Comunisti Italiani. Collaborava alla rivista Gramsci oggi", ha ricostruito Cenati.

E ancora: "Gaspare oltre all'impegno politico, ha profuso le sue energie in quello sociale, settore nel quale dava il proprio disinteressato e volontario contributo. Negli ultimi anni svolgeva un importante ruolo come Presidente dell'Associazione alcolisti anonimi. Gaspare da sempre era iscritto all'Anpi, alla Sezione 25 Aprile. Lo conoscevo da oltre vent'anni e ne ho sempre apprezzato la sua umanità e le sue doti di convinto antifascista, di strenuo difensore della nostra Carta Costituzionale, alla quale faceva sempre riferimento. Ci siamo visti per l'ultima volta la mattina di sabato 10 agosto, in piazzale Loreto per la cerimonia a ricordo dei 15 martiri. Jean - ha concluso il presidente dell'Anpi meneghina - lascia in tutti noi un vuoto profondo. Lo ricorderemo sempre con affetto e commozione. Ai figli e ai familiari un affettuoso abbraccio".

Sentito anche il saluto di Carlo Bussolati, dell'Anpi Ortica, che ha condiviso sui social una bella immagine - scattata proprio in Loreto - di Jean con sua moglie. "Il Dott. Gaspare Jean è venuto a mancare e noi dell'Anpi Ortica formuliamo le più sentite condoglianze ai famigliari. Sabato mattina era qui in Piazzale Loreto alla manifestazione per il ricordo dei 15 martiri. Gli ho chiesto di fotografare lui e la consorte e ne è uscita una bellissima foto. Ricordiamolo cosi".