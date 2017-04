Milano, morto il professore del Politecnico Gino Marchet: fatale il grave incidente in bici

È morto dopo quattro giorni di agonia Gino Marchet, il professore del Politecnico di Milano rimasto vittima, domenica scorsa, di un grave incidente in bicicletta.

Il docente, cinquantaquattro anni, stava percorrendo la discesa di Montecalvo Versiggia - sulle colline dell'Oltrepò Pavese, suo territorio di origine - quando, per cause ancora in corso di accertamento, aveva perso il controllo della bici, cadendo violentemente al suolo.

Le sue condizioni erano apparse da subito disperate, tanto che il prof era stato stabilizzato sul posto e poi trasferito nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Niguarda di Milano. Proprio lì, giovedì mattina, il suo cuore ha smesso di battere.

Marchet, docente ordinario al Politecnico di Milano di Impianti industriali meccanici e titolare del corso di 'Logistica e sistemi di stoccaggio e movimenti merci’, si era laureato con 100 e lode in Ingegneria Meccanica proprio al Polimi. Era docente associato dal 1998 e ordinario dal dicembre 2004.

Tanti i ruoli di prestigio ricoperti dal prof, che era anche direttore del Master in Logistica Distributiva del Mip e dei corsi “Progettazione e gestione dei magazzini” e “La gestione ed il controllo delle scorte” organizzati sempre dal Mip. Era anche numero uno dell’osservatorio “Material handling” che ha analizzato più di cento realizzazioni di soluzioni di stoccaggio e picking e dell’osservatorio “Contract Logistics” del Politecnico di Milano.

Dal 1990 era membo del Comitato scientifico della rivista "Logistica Management" e dell’academic advisor di Assologistica “Cultura e Formazione”.