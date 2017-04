Morto a 88 anni Giuseppe Dozio, fu partigiano a Milano e in Ossola

E' morto a 88 anni un importante partigiano milanese, Giuseppe Dozio "Mirko". Lo rende noto l'Anpi provinciale di Milano, ringraziandolo e dicendosi riconoscente per il suo impegno costante. Dozio nacque nel quartiere di Lambrate il 10 dicembre 1928 da una famiglia antifascista; a nove anni si trasferì in Barona e, all'inizio del 1944, entrò nell'ottavo Distaccamento Barona della 113esima Brigata Garibaldi insieme ad altri giovani di via Ovada. La sua biografia è tratta dal volume "Libertà tra i Navigli".

Dozio partecipò a tutte le attività del Distaccamento, tra cui sabotaggi, volantinaggi e disarmi. In seguito divenne di supporto nel trasferimento di armi per conto dei Gap. Costretto ad abbandonare la città per non farsi arrestare, nell'aprile 1944 raggiunse l'Ossola e in particolare combatté in Val Grande (acquisendo il nome di battaglia "Mirko" nella futura 85esima brigata "Valgrande"), fino ai giorni della Liberazione.

Partecipò alla Liberazione della zona costiera del Lago Maggiore, da Cannobio a Intra-Pallanza, entrando poi a Milano con le formazioni comandate da Cino Moscatelli e Aldo Aniasi. Dopo la guerra entrò in Atm, nel 1950, dove lavorò fino alla pensione nel 1974. In tutti quegli anni fu attivo politicamente e nel sindacato oltre che nella sezione Barona dell'Anpi. Nel 1953 si sposò con Gabriella Baldisan, conosciuta ad Intra nei giorni della Liberazione. Le nozze furono celebrate dallo stesso monsignore che, nel 1944, aveva tenuto nascosto Dozio ad Intra prima della salita in Val Grande.

Si trasferì dalla Barona a Baggio nel 1967, specificatamente nel Quartiere degli Olmi, partecipando da allora alle attività della locale sezione dell'Anpi.