Dramma nella stazione di Giussano, ragazzo di 16 anni investito da un treno: morto sul colpo

Aveva detto ai genitori che sarebbe uscito a fare una passeggiata con gli amici e che sarebbe tornato poco dopo. Invece, a casa non lo hanno mai più visto. Un ragazzino di sedici anni, italiano, è morto domenica pomeriggio dopo essere stato investito da un treno.

Il dramma, avvenuto pochi minuti prima delle 16, si è consumato nella stazione di Carugo-Giussano, tra le province di Como e Monza. Il sedicenne, stando a quanto si apprende, è stato travolto da un treno proprio all'ingresso dello scalo ferroviario e per lui non c'è stato nulla da fare. I soccorritori del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'auto medica, infatti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

In stazione, poco dopo, sono arrivati anche la mamma e il padre della vittima. Proprio loro ai carabinieri hanno raccontato che il figlio li aveva salutati dicendo che sarebbe uscito a fare due passi e che sarebbe tornato subito. Stando ai primi accertamenti dei militari - ma le indagini sono ancora in corso - non è escluso che si sia trattato di un gesto volontario.

Per permettere i rilievi delle forze dell'ordine e l'intervento dei soccorritori, i treni sulla linea Asso-Seveso-Milano sono rimasti a lungo fermi.