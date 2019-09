Uomo trovato impiccato a un albero in un parco di Milano. Indaga la scientifica

Tragico ritrovamento nel pomeriggio di domenica 8 settembre al Parco della Resistanza, a Milano, in zona Tibaldi.

Un uomo, di cui al momento è ignota l'età, è stato trovato impiccato a un albero, nell'area verde, nella zona di via Balilla. Sul posto la polizia scientifica, gli agenti della questura, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Secondo quanto riferito dall'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, il corpo sarebbe stato ad una altezza di diversi metri.

La scientifica sul posto

I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La scientifica sta esaminando il cadavere e la zona per capire meglio che cosa sia avvenuto e se si tratti di un gesto volontario o no.