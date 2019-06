Uomo trovato impiccato nel PoliMi: morto

Un uomo di sessanta anni è stato trovato morto giovedì mattina nel Politecnico di Milano. Il tragico ritrovamento è stato fatto pochi minuti dopo le 12 nell'edificio 26, la struttura al civico 20 di via Camillo Golgi dove si trova un'aula e la mensa del PoliMi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Stando alle primissime informazioni apprese, il 60enne non era né un professore, né un dipendente dell'università ma era estraneo all'ateneo.

In via Golgi sono arrivati anche gli agenti delle Volanti per tutti i rilievi necessari. Stando a quanto riferito dalla stessa Questura, è verosimile che l'uomo si sia tolto volontariamente la vita. La pista privilegiata, infatti, è quella del suicidio.