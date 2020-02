Incidente sull'Autostrada A4: auto si ribalta sulla carreggiata: morto ragazzo di 27 anni

È morto il ragazzo di 27 anni che nel pomeriggio di domenica 16 febbraio era rimasto coinvolto in un grave incidente sull'Autostrada A4 Milano-Brescia all'altezza di Agrate Brianza. Il suo cuore non ha più ripreso a battere e quando l'ambulanza lo ha accompagnato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il sinistro era avvenuto una manciata di minuti dopo le 15 nel tratto in direzione Brescia dell'A4 tra Sesto San Giovanni e Agrate Brianza: secondo quanto è stato possibile ricostruire fino ad ora il giovane, che abitava a Como, sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo della vettura che si era ribaltata in seguito a una collisione con un altro mezzo. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate e i sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanze, un'automedica e l'elicottero lo avevano trasferito a sirene spiegate a Monza con le manovre rianimatorie in corso. Purtroppo è stato tutto inutile.

Nello schianto erano rimaste ferite altre due persone, un altro ragazzo di 27 anni e una donna di 34: entrambi erano stati accompagnati in codice verde in ospedale a Vimercate e a Monza per accertamenti.

I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono stati affidati alla polizia stradale di Seriate che era intervenuta insieme ai colleghi del distaccamento di Arcore. Nel tratto si erano formati diversi chilometri di coda e la circolazione verso Bergamo era rimasta a lungo paralizzata per consentire l'intervento dei mezzi di emergenza.