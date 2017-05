Milano, uomo investito e ucciso da un treno

Serata di sangue, quella di mercoledì a Milano, dove un uomo di cinquantotto anni, italiano, è stato investito e ucciso da un treno.

La tragedia si è consumata verso le 21 poco dopo la stazione di Rogoredo, nel tratto di binari che vanno proprio da Rogoredo a Lambrate. Non è ancora chiaro, al momento, se si sia trattato di un gesto estremo o se l’uomo stesse camminando nei pressi dei binari prima di essere travolto dal convoglio, un Italo in servizio da Roma a Milano centrale.

Per cercare di salvare la vita all’uomo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del cinquantottenne.

Le indagini, per capire se si sia trattato o meno di un suicidio, sono affidate alla Polfer.

L’incidente, inevitabilmente, ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria, con Trenitalia che ha segnalato “ritardi fino a tenta minuti”.