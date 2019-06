Morto Luigi Galbusera, consigliere del municipio 2

Lutto nel mondo della politica milanese. Mercoledì mattina, dopo una lunga malattia, è morto Luigi Galbusera, settantadue anni e storico consigliere di zona 2.

Il triste annuncio è stato dato dal Pd. "Militante di lungo corso e infaticabile maglietta gialla, colonna portante della zona 2, un uomo sempre al servizio della propria comunità - le parole del suo partito -. Oggi, dopo una lunga malattia, Luigi Galbusera ci ha lasciati. Lo salutiamo, ricordando con affetto il tempo che ha condiviso con noi, e ci stringiamo forte alla sua famiglia", il messaggio del Pd metropolitano".

"Un grande abbraccio di cordoglio anche dagli iscritti del Pd di Sesto San Giovannni - il commiato degli amici sestesi -. In molte occasioni non aveva fatto mancare la sua presenza e il suo sostegno alle nostre iniziative. Una perdita anche per tutti noi".

"Il Gruppo consiliare Forza Itala Municipio 2 partecipa alla scomparsa del caro collega Luigi Galbusera", il saluto di Fi per Galbusera, che nel 2016 - alle ultime elezioni - era risultato il candidato consigliere con più voti, portando a casa 524 preferenze.