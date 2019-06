Morto il musicista milanese 'Marione': fu il chitarrista di Battiato

È morto nella mattinata del 21 giugno a Milano, dopo una lunga malattia, il chitarrista Mario Dalla Stella. Conosciuto come 'Marione', in gioventù collaborò con Franco Battiato, per il quale incise il disco 'Pollution', e partecipò a diverse edizioni del Festival Bar. A dare la notizia della scomparsa sui social la sua famiglia e la cantante Fanya Di Croce, che su Facebook ha pubblicato un toccante messaggio di addio.

La carriera di Dalla Stella iniziò negli '70 con il gruppo Panda, che lo fece approdare alla casa discografica Rca. Con il brano 'Voglia di morire', presentato al Festival Bar, si classificò 13° nella classifica di Tv Sorrisi e Canzoni. Nel '72-'73, poi, collaborò con Battiato. Dopo l'annuncio della morte, sono stati tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi negli anni ha amato e seguito questo artista.

(Battiato e Marione nel 2019)

"Nell’ultimo periodo", ricordano i parenti, "Mario si occupava anche di giovani artisti". Lunedì 24 giugno, alle 10, chi lo desidera potrà dare l'ultimo saluto a 'Marione' presso la camera ardente dell’ospedale Trivulzio di Milano.