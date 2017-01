Milano, uomo morto di meningite in ospedale

Un uomo di trentacinque anni, straniero, è morto giovedì scorso all’ospedale San Carlo di Milano a causa della meningite.

La vittima, secondo quanto riferito da Repubblica, era stata ricoverata in mattinata con febbre molto alta e nel pomeriggio è morta. La causa del decesso, secondo le indagini dell’ospedale, è una meningite da pneumococco, batterio molto meno contagioso rispetto al meningococco C e per cui non è necessaria la profilassi.

Però, dopo la morte dell’uomo - che lavorava in un hotel della città -, medici e infermieri del San Carlo hanno comunque chiesto di essere vaccinati in massa: una situazione molto simile a quella che si era verificata all’Università Statale - alla fine i vaccinati erano stati centoquaranta - dopo la morte di due studentesse.

Dalla direzione dell’ospedale hanno fatto sapere al momento che in realtà non è necessaria nessuna profilassi né vaccinazione di massa, mentre resta sempre attiva l’offerta della regione Lombardia per la vaccinazione in co pagamento.