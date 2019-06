È morto Miguel Angel Falasca Fernández

Tremendo lutto nel mondo della pallavolo. Sabato mattina è morto all'età di quarantacinque anni Miguel Angel Falasca Fernandes, allenatore del Saugella Team Monza.

A dare la triste notizia è stato proprio il club monzese. "È con estremo e assoluto dolore che il Consorzio Vero Volley e il suo Presidente annunciano l’improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca - si legge in una nota della società -. Non esistono delle parole adatte a un momento come questo, si possono solo esprimere il dolore di Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley, di tutti i tesserati e collaboratori e la nostra vicinanza alla sua famiglia, certi che sarà un cordoglio cui si unirà tutto il mondo della pallavolo".

Falasca, ex palleggiatore, sarebbe stato stroncato da un attacco cardiaco mentre si trovava a Varese per impegni personali. Lascia la moglie Esther e due figli.

Dal 2016 al 2018 si era seduto sulla panchina del Volley Milano, la società meneghina di A1 inglobata proprio nel consorzio Vero Volley. Poi dallo scorso anno aveva iniziato con il campionato femminile, passando alla Saugella, che aveva guidato alla conquista della Challenge Cup 2018-19.