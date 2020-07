Scivola durante un'escursione sulle Dolomiti: morto milanese di 74 anni

Tragedia sulle Dolomiti nella mattinata di mercoledì 15 luglio. Un pensionato milanese di 74 anni è morto dopo essere scivolato da un sentiero su un pendio erboso. L'allarme è scattato intorno alle dieci e venti ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

E' successo a Rocca Pietore, in provincia di Belluno. L'uomo, che risiede in provincia di Milano, si trovava con altri sei escursionisti e una guida alpina lungo il sentiero che dal Rifugio Padon, di fronte alla Marmolada, conduce al Bivacco Bontadini. Secondo la ricostruzione, il pensionato ha perso l'equilibrio, forse inciampando, ed è precipitato per circa duecento metri più in basso sul manto erboso.

Nulla da fare per l'uomo

Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino della Val Pettorina, insieme al soccorso della guardia di finanza, al personale del 118 e ai carabinieri di Caprile Bellunese. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, a causa dei molti traumi. La salma è stata ricomposta e portata in barella, poi trasferita alla cella mortuaria del cimitero di Rocca Pietore a disposizione dell'autorità giudiziaria.