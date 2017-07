Milanese 73enne annega in mare a Rimini: per lui nulla da fare

Tragedia sulla spiaggia di Rimini, nel pomeriggio di lunedì, con un turista che ha perso la vita durante un bagno in mare. Lo riporta RiminiToday.

Il dramma si è consumato verso le 17 quando, all'improvviso, l'uomo si è accasciato nello specchio di mare davanti al Bagno 26 facendo scattare l'intervento del bagnino e del salvataggio che hanno praticato le prime manovre di rianimazione mentre, nel frattempo, è stato chiesto l'intervento del 118 arrivato sul posto con ambulanza e auto medicalizzata.

I sanitari hanno cercato, per quasi un'ora, di far ripartire il cuore ma, alla fine, si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sulla battigia, per le pratiche di rito, sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto.

A perdere la vita è stato un 73enne milanese in vacanza a Rimini da alcuni giorni.