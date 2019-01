Tragedia in Valcamonica: due alpinisti precipitano, lui morto, lei in condizioni disperate

Tragedia in montagna domenica mattina, in provincia di Brescia: un uomo di 30 anni, milanese, è morto dopo essere precipitato per circa 200 metri insieme a una donna con cui stava affrontando la salita del canalone centrale del Cornone di Blumone, tra la Valsabbia e la Valcamonica.

Alcuni escursionisti nei paraggi, vedendo la scena, si sono precipitati a un rifugio della zona per lanciare l'allarme. Sul posto il soccorso alpino di Brescia e l'elicottero del 118. Purtroppo per il 30enne non c'erano più speranze: era già morto. La sua compagna di alpinismo, invece, una 35enne, era ancora viva ed è stata trasportata in elicottero agli Spedali Civili di Brescia: è in condizioni disperate.

Un bergamasco di 47 anni è invece molrto, sempre domenica mattina, a Valbondione, scivolando nel vuoto a causa forse del ghiaccio, a un'altitudine di 1.700 metri.