Morto mentre dormiva in roulotte: funerali pagati da misterioso benefattore

Stava festeggiando Natale e Santo Stefano insieme ad amici e, mentre dormiva in una roulotte messa a disposizione nel campo di via San Maurizio al Lambro, a Brugherio, è deceduto nella nottata del 26 dicembre. Un arresto cardiaco fatale. I soccorritori, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.

Si tratta di un 49enne separato. La sua famiglia non può permettersi le spese del funerale, così la salma è rimasta ferma al cimitero per cinque giorni. Finché un misterioso concittadino ha appreso il problema e ha deciso di pagare le esequie. Così si è recato da un fiorista, come racconta il Cittadino di Monza, per fare in modo che di lui non restasse traccia, e lo ha incaricato di rivolgersi ad una agenzia di pompe funebri per organizzare il funerale e saldare il conto. Circa tremila euro.

Un bel gesto, carico di umanità, nel periodo di Natale. La solidarietà ovviamente è sempre da apprezzare, ogni giorno dell'anno. Ma è bello pensare che una famiglia in difficoltà, con l'ulteriore sofferenza di un congiunto deceduto, abbia potuto dargli l'estremo saluto senza preoccupazione. Per la cronaca, il funerale si è svolto a Cologno Monzese (dove vivono i parenti del 49enne) il 3 gennaio.