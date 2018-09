Uomo trovato morto in un canale: corpo in stato avanzato di decomposizione

Il corpo di uomo nelle acque di una chiusa del fiume Muzza. Questa la tragica scoperta che un passante ha fatto a Paullo, in via Milano, verso le 12 del 10 settembre. Sul posto sono accorsi, oltre ai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e i Vigili del Fuoco di Milano Messina, un'ambulanza e un elisoccorso del 118, che però, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Infatti il corpo dell'uomo è stato ritrovato in stato avanzato di decomposizione. Al momento è stata disposta l'autopsia del cadavere ed è in corso la fase di identificazione del morto, che è risultato essere di nazionalità italiana. Si indaga sulle possibili cause del decesso.