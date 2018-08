Muore mentre è in vacanza in Grecia: lutto per 17enne promessa del calcio

È venuto a mancare mentre si trovava in vacanza in Grecia. Il milanese capitano del Bonola Calcio, Nicolò Mancin aveva soltanto 17 anni. Lo piange la società di via Picchi, dove giocava in difesa con un ottimo mancino. Il ragazzo, venuto a mancare lo scorso 12 agosto, sarebbe diventato maggiorenne il 15 novembre.

Leader sul campo ma anche nella vita, Nicolò - scrive Sprintesport - si presentava negli spogliatoi anche due ore prima dell'inizio dell'allenamento e contagiava tutti con il suo bellissimo sorriso. I funerali si terranno nella chiesa di Santa Maria Nascente, nel quartiere Qt8, dove il ragazzo risiedeva, alle 14:45 del 21 agosto.