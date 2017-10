Uomo di 33 anni scappa dalla polizia e muore

Un uomo di 33 anni, cittadino marocchino, è morto a Nosate mentre stava scappando dalla polizia. Il fatto è avvenuto intorno alle 15.45 di martedì 3 ottobre in via per Tornavento, stando a quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Secondo una prima ricostruzione sembra che gli agenti del commissariato di Busto Arsizio stavano passando al setaccio la zona delle cave di Nosate, luogo frequentato da spacciatori e tossicodipendenti. Vedendo i poliziotti il 33enne ha tentato di scappare, ma sarebbe crollato dopo pochi istanti, forse a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La salma è stata trasferita all'obitorio e nelle prossime ore un'autopsia chiarirà le cause della morte. Secondo quanto riferito dal commissariato di Busto arsizio il 33enne, pregiudicato e residente a Corsico, aveva addosso circa 50 grammi di cocaina e altri 70 di hashish. Nel corso dell'operazione non sono stati fermati altri spacciatori.