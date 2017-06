Uomo trovato morto dentro la camera di un hotel: sospetta overdose d'eroina a Milano

E' morto subito dopo aver fatto uso di eroina. Probabilmente per un'overdose. Il suo corpo, ormai cadavere, è stato ritrovato all'interno di una camera d'albergo a Milano, dopo la richiesta d'aiuto disperata della sua compagna, intorno alle 6.20 di giovedì. All'arrivo del personale del 118, per l'uomo, F. M., italiano di trentanove anni, non c'era più nulla da fare.

Teatro della tragedia è una stanza matrimoniale dell'hotel Mistral, un tre stelle situato in via Vincenzo Toffetti 4, nel cuore del quartiere Santa Giulia, poco lontano dalla stazione di Milano Rogoredo e dal famoso boschetto della droga, regno ancora incontrastato - nonostante i tanti tentativi da parte delle forze dell'ordine - dello spaccio d'eroina in città.

Sul posto è intervenuta anche la polizia. Gli agenti hanno sentito la donna, anche lei italiana di trentanove anni, che ha confermato che il compagno si è sentito male subito dopo aver consumato la sua dose di eroina. Si procede per capire dove il trentanovenne avesse acquistato la droga letale.

La polizia scientifica ha chiuso la camera per fare i rilievi del caso. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.